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Анастасия Волочкова: "Дисциплина — моё прирожденное качество с детства"

Анастасия Волочкова показала подписчикам в Instagram свои упражнения на растяжку. Также скандально известная балерина сообщила, что дисциплина — ее прирожденное качество с детства.
Анастасия Волочкова: "Дисциплина — моё прирожденное качество с детства"

Анастасия Волочкова разместила видео, на котором рассказывает, что у нее практически не бывает выходных. При этом балерина уточняет, что праздники у нее каждый день. Также известная танцовщица на кадрах демонстрирует пользователям Сети упражнения, которые она делает для хорошей растяжки. В комментарии Анастасия Волочкова написала, что очень любит трудиться, ведь дисциплина — ее прирожденное качество с детства. Также знаменитость отметила, что никогда не искала легких путей и готова заниматься каждый день по несколько часов.

Анастасия Волочкова рассказала, что поддержание формы требует приложения огромных усилий и энергозатрат, но это и есть уважение к собственному телу. Опасаясь критики со стороны недоброжелателей, балерина отключила возможность комментировать свой пост. Видео уже успели просмотреть почти 5 500 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:21

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