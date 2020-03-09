Анастасия Волочкова: "Дисциплина — моё прирожденное качество с детства"

Анастасия Волочкова разместила видео, на котором рассказывает, что у нее практически не бывает выходных. При этом балерина уточняет, что праздники у нее каждый день. Также известная танцовщица на кадрах демонстрирует пользователям Сети упражнения, которые она делает для хорошей растяжки. В комментарии Анастасия Волочкова написала, что очень любит трудиться, ведь дисциплина — ее прирожденное качество с детства. Также знаменитость отметила, что никогда не искала легких путей и готова заниматься каждый день по несколько часов.Анастасия Волочкова рассказала, что поддержание формы требует приложения огромных усилий и энергозатрат, но это и есть уважение к собственному телу. Опасаясь критики со стороны недоброжелателей, балерина отключила возможность комментировать свой пост. Видео уже успели просмотреть почти 5 500 пользователей Сети.