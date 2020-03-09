Дочь Татьяны Навки удивила публику своей уверенностью на модном показе

Новая коллекция от Валентина Юдашкина была представлена в полной мере на подиуме Кремлевского дворца. Татьяна Навка поздравила собственную дочь Надежду Пескову с возможностью "блистать на сцене как маленькая звездочка". 5-летнюю модель, наряженную в пышное платье кремового цвета и нарядные туфли с блестками, сопровождала на подиуме старшая коллега. Большинство фанатов олимпийской фигуристки отмечало, что её наследница расслабленно и уверенно ведет себя на публике.Среди комментаторов числились видные представители российского шоу-биза. В частности, Анна Семенович назвала малышку "молодцом", а Алика Смехова - "умницей". Кроме того, многие поклонники желали Надежде Песковой успехов в будущей модельной карьере, к которой у неё есть все необходимые задатки. На данный момент публикация с видеороликом в Instagram, на котором запечатлено дефиле дочери Татьяны Навки, собрало более 68 тысяч просмотров.