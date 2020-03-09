Жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали из-за цвета носков
Модель Анастасия Костенко достаточно часто делится в Сети своими снимками. Более того, жена Дмитрия Тарасова не стесняется показывать себя в домашних образах и говорит о том, что любит находится рядом со своими близкими. Однако за то, как она одевается ее часто критикуют и на этот раз пользователи интернета раскритиковали носки девушки.
Анастасия Костенко, как и большинство девушек отметила замечательный весенний праздник. Она показала в интернете новую фотографию со своими родными людьми и поблагодарила супруга за прекрасную сказку.
В кадре семейная пара сидит на полу. В руках у Анастасии огромный букет тюльпанов, а одета она в красное платье. Но больше всего пользователей социальных сетей привлекло то, что Костенко была в носках фиолетового цвета.
Большинство отметило, что носки к этому образу явно не подходят и поспешили у нее уточнить, а почему она не надела колготки. Были и те, кто сказал, что носки просто ужасные.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда поклонники критикую Анастасию Костенко. Так, ранее она была на снимке в трусах и с пакетом на голове, что тоже вызвало массу эмоций со стороны пользователей интернета.
Анастасия Костенко, как и большинство девушек отметила замечательный весенний праздник. Она показала в интернете новую фотографию со своими родными людьми и поблагодарила супруга за прекрасную сказку.
В кадре семейная пара сидит на полу. В руках у Анастасии огромный букет тюльпанов, а одета она в красное платье. Но больше всего пользователей социальных сетей привлекло то, что Костенко была в носках фиолетового цвета.
Большинство отметило, что носки к этому образу явно не подходят и поспешили у нее уточнить, а почему она не надела колготки. Были и те, кто сказал, что носки просто ужасные.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда поклонники критикую Анастасию Костенко. Так, ранее она была на снимке в трусах и с пакетом на голове, что тоже вызвало массу эмоций со стороны пользователей интернета.