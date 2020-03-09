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Жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали из-за цвета носков

Модель Анастасия Костенко достаточно часто делится в Сети своими снимками. Более того, жена Дмитрия Тарасова не стесняется показывать себя в домашних образах и говорит о том, что любит находится рядом со своими близкими. Однако за то, как она одевается ее часто критикуют и на этот раз пользователи интернета раскритиковали носки девушки.

Жену Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко раскритиковали из-за цвета носков

Анастасия Костенко, как и большинство девушек отметила замечательный весенний праздник. Она показала в интернете новую фотографию со своими родными людьми и поблагодарила супруга за прекрасную сказку.

В кадре семейная пара сидит на полу. В руках у Анастасии огромный букет тюльпанов, а одета она в красное платье. Но больше всего пользователей социальных сетей привлекло то, что Костенко была в носках фиолетового цвета.

Большинство отметило, что носки к этому образу явно не подходят и поспешили у нее уточнить, а почему она не надела колготки. Были и те, кто сказал, что носки просто ужасные.


Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда поклонники критикую Анастасию Костенко. Так, ранее она была на снимке в трусах и с пакетом на голове, что тоже вызвало массу эмоций со стороны пользователей интернета.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:58

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