Бренд Redmi разработал первый в мире LCD-экран с встроенным дактилоскопическим сканером





Жидкокристаллический дисплей (liquid crystal display – LCD) не предназначен для функции отпечатка пальца. По словам экспертов, такой сенсорный экран работает исключительно на органических светодиодах с поляризационными пикселями матрицы. В технологии ЖК есть ряд своих преимуществ, однако из-за своих физических светопроницаемых особенностей, оснастить такой экран дактилоскопическим сканером было невозможно.По словам Лю Вейбинга, разработчики создали LCD-дисплей с активной матрицей, пропускающей инфракрасное излучение. Благодаря покрытию с тонкопленочными транзисторами во все будущие модели с жидкокристаллическим экраном можно встроить сенсор отпечатка пальца.После заявления генерального директора бренда, информаторы предположили, что флагман Redmi K30 Pro будет разработан по новой технологии, потому с нетерпением ожидают официальный анонс в апреле 2020 года.