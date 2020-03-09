Бренд Redmi разработал первый в мире LCD-экран с встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор бренда Redmi Лю Вейбинг сообщил о первой в мире разработке LCD-экрана с дактилоскопическим сканером. По его словам, новая технология уже готова для применения в моделях, которые появятся в ближайшее время.
Жидкокристаллический дисплей (liquid crystal display – LCD) не предназначен для функции отпечатка пальца. По словам экспертов, такой сенсорный экран работает исключительно на органических светодиодах с поляризационными пикселями матрицы. В технологии ЖК есть ряд своих преимуществ, однако из-за своих физических светопроницаемых особенностей, оснастить такой экран дактилоскопическим сканером было невозможно.
По словам Лю Вейбинга, разработчики создали LCD-дисплей с активной матрицей, пропускающей инфракрасное излучение. Благодаря покрытию с тонкопленочными транзисторами во все будущие модели с жидкокристаллическим экраном можно встроить сенсор отпечатка пальца.
После заявления генерального директора бренда, информаторы предположили, что флагман Redmi K30 Pro будет разработан по новой технологии, потому с нетерпением ожидают официальный анонс в апреле 2020 года.
Жидкокристаллический дисплей (liquid crystal display – LCD) не предназначен для функции отпечатка пальца. По словам экспертов, такой сенсорный экран работает исключительно на органических светодиодах с поляризационными пикселями матрицы. В технологии ЖК есть ряд своих преимуществ, однако из-за своих физических светопроницаемых особенностей, оснастить такой экран дактилоскопическим сканером было невозможно.
По словам Лю Вейбинга, разработчики создали LCD-дисплей с активной матрицей, пропускающей инфракрасное излучение. Благодаря покрытию с тонкопленочными транзисторами во все будущие модели с жидкокристаллическим экраном можно встроить сенсор отпечатка пальца.
После заявления генерального директора бренда, информаторы предположили, что флагман Redmi K30 Pro будет разработан по новой технологии, потому с нетерпением ожидают официальный анонс в апреле 2020 года.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:43