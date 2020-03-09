"Спасибо за лирику и романтизм": Стас Пьеха поздравил поэта Михаила Гуцериева с 62-летием

Сегодня Михаил Гуцериев празднует свой 62 день рождения. Известного поэта уже поздравили многие звёзды отечественного шоу-бизнеса. Стас Пьеха также опубликовала фотографию именинника. В комментарии исполнитель написал, что песни под названиями "В самый первый раз", "Несовместимая любовь", "Родина" и "Зеленый омут" появились в его репертуаре благодаря Михаилу Гуцериеву. Стас Пьеха сообщил, что данные композициям помогли людям услышать его и проникнуться сказанным, поскольку они основаны на личных переживаниях автора.Также исполнитель пожелал имениннику душевного покоя, вдохновения и безусловной любви близких людей. В конце певец написал: "Спасибо за лирику и романтизм". Подписчики также поблагодарили автора за прекрасные и любимые песни. Многие пожелали Михаилу Гуцериеву еще много лет продолжать свой творческий путь.