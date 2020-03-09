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Эксперты рассказали о главных отличиях качественного ноутбука от дорогого «ширпотреба»

Эксперты в области компьютерных технологий рассказали о главных отличиях качественного ноутбука от дорогого, но не оправдывающего свою цену «ширпотреба». Используя советы специалистов оценить «профпригодность» девайса под силу даже самому неискушенному пользователю.

Одним из основных требований к ноутбуку является его компактность и удобство в транспортировке. Для того, чтобы оценить эти параметры, стоит обратить внимание на размер и вес портативного устройства, а также оценить усилия, необходимые для открытия крышки девайса одной рукой.

Следующим шагом при проверке ноутбука на «профпригодность» является тестирование на излом и деформацию. Чтобы убедиться, что устройство устойчиво к повреждениям, необходимо взять его за противоположные углы и слегка согнуть, имитируя движение типа выкручивания белья. Однако при подобной проверке не стоит прилагать максимум своих усилий, так как даже самые дорогие девайсы не приспособлены к подобным нагрузкам. Но если и при малейшем нажатии ноутбук уже кажется хлипким и ломким, от покупки такого «ширпотреба» стоит отказаться.

После стоит обратить внимание на бренд портативного девайса. В ТОП компаний-изготовителей, которые выпускают качественную продукцию, входят Apple, Asus, Toshiba и Sony. Также не стоит пренебрегать техническими характеристиками устройства. Необходимо учитывать, для каких целей планируется покупка ноутбука: для работы, серфинга в интернете, просмотра фильмов или игр. В каждом из этих случаев нужно обратить внимание на различные опции и возможности техники.

Кроме того, немаловажными факторами являются возможности видеокарты и емкость аккумулятора. От последнего пункта напрямую зависит длительность работы ноутбука без подзарядки.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 16:37

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