Названы самые дешевые иномарки на российском рынке в марте
Российские эксперты провели анализ предложения на первичном автомобильном рынке страны и составили рейтинг, в который вошли самые доступные иномарки по состоянию на начало марта 2020 года. Впрочем, особых перестановок в этом списке в сравнении с прежними периодами не наблюдается.
По уже сложившейся традиции лидером рейтинга самых дешевых иномарок в России на данный момент является японский компакт Datsun on-DO. Не так давно производитель подверг эту модель незначительному рестайлингу, который затронул в том числе и его внешний вид. Цена за базовую комплектацию Datsun on-DO у официальных дилеров марки в России стартует с отметки в 506 тысяч рублей.
На второй позиции все также сородич лидера списке – бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO с ценником в 529 000 рублей. А замыкают тройку лидеров сразу две модели с одинаковым ценником – речь о французских Renault Sandero и Renault Logan, которые доступны в России по цене от 596 тысяч рублей за экземпляры текущего года выпуска. Наконец, последним в списке самых доступных автомобилей зарубежных марок стал Ravon R2. За модель 2019 года выпуска производитель на данный момент просит 601 000 рублей.
По уже сложившейся традиции лидером рейтинга самых дешевых иномарок в России на данный момент является японский компакт Datsun on-DO. Не так давно производитель подверг эту модель незначительному рестайлингу, который затронул в том числе и его внешний вид. Цена за базовую комплектацию Datsun on-DO у официальных дилеров марки в России стартует с отметки в 506 тысяч рублей.
На второй позиции все также сородич лидера списке – бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO с ценником в 529 000 рублей. А замыкают тройку лидеров сразу две модели с одинаковым ценником – речь о французских Renault Sandero и Renault Logan, которые доступны в России по цене от 596 тысяч рублей за экземпляры текущего года выпуска. Наконец, последним в списке самых доступных автомобилей зарубежных марок стал Ravon R2. За модель 2019 года выпуска производитель на данный момент просит 601 000 рублей.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:31