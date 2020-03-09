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Названы самые дешевые иномарки на российском рынке в марте

Российские эксперты провели анализ предложения на первичном автомобильном рынке страны и составили рейтинг, в который вошли самые доступные иномарки по состоянию на начало марта 2020 года. Впрочем, особых перестановок в этом списке в сравнении с прежними периодами не наблюдается.
Названы самые дешевые иномарки на российском рынке в марте

По уже сложившейся традиции лидером рейтинга самых дешевых иномарок в России на данный момент является японский компакт Datsun on-DO. Не так давно производитель подверг эту модель незначительному рестайлингу, который затронул в том числе и его внешний вид. Цена за базовую комплектацию Datsun on-DO у официальных дилеров марки в России стартует с отметки в 506 тысяч рублей.

На второй позиции все также сородич лидера списке – бюджетный хэтчбек Datsun mi-DO с ценником в 529 000 рублей. А замыкают тройку лидеров сразу две модели с одинаковым ценником – речь о французских Renault Sandero и Renault Logan, которые доступны в России по цене от 596 тысяч рублей за экземпляры текущего года выпуска. Наконец, последним в списке самых доступных автомобилей зарубежных марок стал Ravon R2. За модель 2019 года выпуска производитель на данный момент просит 601 000 рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:31

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