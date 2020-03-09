Apple планирует выпуск новых беспроводных наушников с автономностью до 15 часов
Хотя AirPods сейчас переживают пик популярности в сегменте аудио-гарнитур, вскоре покупатели смогут оценить новое поколение Powerbeats. По словам инсайдеров, Apple планирует выпуск беспроводных наушников Powerbeats4 с автономностью до 15 часов.
Изображения будущих наушников Apple Powerbeats 4 впервые появились в Сети вместе с новыми подробностями об их характеристиках. Хотя вкладыши аудио-гарнитуры подключены друг к другу с помощью кабеля, они синхронизируются со смартфоном пользователя беспроводным образом по Bluetooth. Инсайдеры сообщают, что эта модель будет обеспечивать до 15 часов автономной работы по сравнению с 12 часами, которые предоставляли Powerbeats 3, выпущенные в 2016 году. Всего-лишь пять минут зарядки дадут владельцу до 60 минут воспроизведения музыки.
Эксперты говорят, что внутри наушников будет использоваться новый беспроводной чип Apple H1, свидетельствующий о поддержке таких функций, как «Привет, Siri» и «Объявить сообщения с помощью Siri». По слухам, вкладыши будут доступны в черном, белом и красном вариантах корпуса. На данный момент стоимость Powerbeats 3 составляет около 200 долларов США, поэтому следующее поколение беспроводных наушников обойдется клиентам немного дороже.
Изображения будущих наушников Apple Powerbeats 4 впервые появились в Сети вместе с новыми подробностями об их характеристиках. Хотя вкладыши аудио-гарнитуры подключены друг к другу с помощью кабеля, они синхронизируются со смартфоном пользователя беспроводным образом по Bluetooth. Инсайдеры сообщают, что эта модель будет обеспечивать до 15 часов автономной работы по сравнению с 12 часами, которые предоставляли Powerbeats 3, выпущенные в 2016 году. Всего-лишь пять минут зарядки дадут владельцу до 60 минут воспроизведения музыки.
Эксперты говорят, что внутри наушников будет использоваться новый беспроводной чип Apple H1, свидетельствующий о поддержке таких функций, как «Привет, Siri» и «Объявить сообщения с помощью Siri». По слухам, вкладыши будут доступны в черном, белом и красном вариантах корпуса. На данный момент стоимость Powerbeats 3 составляет около 200 долларов США, поэтому следующее поколение беспроводных наушников обойдется клиентам немного дороже.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:25