Директор певицы МакSим Маргарита Соколова порадовала поклонников её новым снимком

Поклонники певицы МакSим отметили, что она очень странно вела себя во время выступлений. Некоторые даже были уверены, исполнительница злоупотребляет алкоголем или запрещенными веществами. А недавно генеральный директор артистки Маргарита Соколова сообщила, что МакSим уходит в бессрочный отпуск. Знаменитость приняла решение так поступить, так как состояние здоровья не позволяет ей продолжать работать и радовать поклонников новыми концертами. При этом в сообщении не указано, сколько певице потребуется времени для восстановления сил. Однако недавно стало известно, что она побывала на дне рождения дочери своего генерального директора.Маргарита Соколова на своей странице в Instagram поделилась фотографией Марины Максимовой. На снимке она зажигает свечи на праздничном торте, который окружен букетами цветов. «Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был Чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфотографировала для вас украдкой», - подписала публикацию Соколова. Поклонников порадовал снимок, поскольку многие переживали за своего кумира. «Маргарита Борисовна, спасибо огромное, что держите нас в курсе, наши огромные поздравления девчонкам», «Какая она красивая. Почаще украдкой фотографируйте», - прокомментировали фото подписчики.