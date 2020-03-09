Директор певицы МакSим Маргарита Соколова порадовала поклонников её новым снимком
В 2019 году певица МакSим попала в автомобильную аварию, из-за которой ей пришлось несколько недель провести в больнице с тяжелыми травмами. Недавно директор исполнительницы решила прервать долгое молчание и порадовать поклонников её новым фото.
Поклонники певицы МакSим отметили, что она очень странно вела себя во время выступлений. Некоторые даже были уверены, исполнительница злоупотребляет алкоголем или запрещенными веществами. А недавно генеральный директор артистки Маргарита Соколова сообщила, что МакSим уходит в бессрочный отпуск. Знаменитость приняла решение так поступить, так как состояние здоровья не позволяет ей продолжать работать и радовать поклонников новыми концертами. При этом в сообщении не указано, сколько певице потребуется времени для восстановления сил. Однако недавно стало известно, что она побывала на дне рождения дочери своего генерального директора.
Маргарита Соколова на своей странице в Instagram поделилась фотографией Марины Максимовой. На снимке она зажигает свечи на праздничном торте, который окружен букетами цветов. «Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был Чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфотографировала для вас украдкой», - подписала публикацию Соколова. Поклонников порадовал снимок, поскольку многие переживали за своего кумира. «Маргарита Борисовна, спасибо огромное, что держите нас в курсе, наши огромные поздравления девчонкам», «Какая она красивая. Почаще украдкой фотографируйте», - прокомментировали фото подписчики.
Поклонники певицы МакSим отметили, что она очень странно вела себя во время выступлений. Некоторые даже были уверены, исполнительница злоупотребляет алкоголем или запрещенными веществами. А недавно генеральный директор артистки Маргарита Соколова сообщила, что МакSим уходит в бессрочный отпуск. Знаменитость приняла решение так поступить, так как состояние здоровья не позволяет ей продолжать работать и радовать поклонников новыми концертами. При этом в сообщении не указано, сколько певице потребуется времени для восстановления сил. Однако недавно стало известно, что она побывала на дне рождения дочери своего генерального директора.
Маргарита Соколова на своей странице в Instagram поделилась фотографией Марины Максимовой. На снимке она зажигает свечи на праздничном торте, который окружен букетами цветов. «Передаю от Марины поздравления для всех! Сегодня был Чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! Сфотографировала для вас украдкой», - подписала публикацию Соколова. Поклонников порадовал снимок, поскольку многие переживали за своего кумира. «Маргарита Борисовна, спасибо огромное, что держите нас в курсе, наши огромные поздравления девчонкам», «Какая она красивая. Почаще украдкой фотографируйте», - прокомментировали фото подписчики.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:03