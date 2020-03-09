Наташа Королева отправилась на гастроли в Германию несмотря на коронавирус

Наташа Королева разместила ролик, на котором сообщила, что все ее намечаемые концерты в Германии состоятся. Известная исполнительница с нетерпением ждет встречи со своими фанатами. Также знаменитость рассказала, что ей и ее команде коронавирус не страшен, поскольку композиции, которые будут звучать в турне под названием "Ягодка", способны уничтожить все опасные вирусы и бактерии. В комментарии Наташа Королева написала: "Привет Германия! "Ягодка" в полном составе ждёт встречи с любимым зрителем!".Подписчики пожелали исполнительнице удачи на гастролях. Некоторые написали, чтобы Наташа Королева себя обезопасила, ведь с коронавирусом шутить нельзя. Также фанаты отметили, что уже ждут от певицы фото и видео с гастролей. За несколько минут пост певица просмотрели более 40 000 пользователей Сети.