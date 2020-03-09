Старт продаж Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro начнется 27 марта 2020 года





Флагманы от компании Xiaomi были официально анонсированы в феврале 2020 года. Согласно известным техническим характеристикам, между моделями Mi 10 и Mi 10 Pro будет всего два различия связанных с емкостью аккумулятора и возможностями камеры. Оба смартфона оснащены изогнутыми 6,67-дюймовыми сенсорными дисплеями Super AMOLED на 90 Гц и расширением 2340×1080 HDR 10.Благодаря чипсету материнской платы Snapdragon 865 с восьми-ядерным процессором нового поколения Adreno 650 производительность гаджетов достигает рекордных показателей. Как и предыдущие модели Mi 10 и Mi 10 Pro будут работать на ОС Android 10 с внешней оболочкой MiUI 11. Кроме того, будет представлено три комплектации ОЗУ на 8 и 12 Гб с возможностью расширения на 256 Гб и 512 Гб.Камеры флагманов оснащены тремя объективами: основным, портретным и гибридным зумом, которые в общей сложности позволят осуществлять фото и видеосъемку до 108 Мп и 90 Мп соответственно. Емкость аккумулятора модели Mi 10 Pro с опцией быстрого заряда до 60-ти минут равна 4780 мАч и Mi 10 – 4500 мАч.Потенциальные покупатели смогут приобрести смартфоны в трех цветах: синий, золотой и черный во всех магазинах официальных дилеров в Китае и США.