Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина закатила грандиозную вечеринку для друзей в Куршевеле
Ведущая реалити проекта «Дом-2» Ксения Бородина с размахом отпраздновала свой день рождения. Теледива собрала всех своих друзей в Куршавеле и там устроила праздник, который завершился в ресторане.
Шоу началось с поздравления Ксении Бородиной. Все приглашенные с подарками пришли в номер к звезде, причем они надели маски с портретом Ксении. В личном аккаунте телеведущая показала, что ей подарили в этот день.
Далее шумная компания переместилась на веранду одного из ресторанов курорта. Все слушали песни, а поэтому за кадром муж Бородиной поспешил предупредить, что они находятся в Европе, но слушают русские хиты.
Поклонники ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной отметили, что у нее очень душевная компания и им бы хотелось оказаться в ней.
Кроме того, Ксения Бородина сообщила, что днем они вместе с друзьями погуляли на славу и в итоге чуть не проспали праздничный ужин. Вечером компания Бородиной отдыхала в одном из заведений и слушала песни Олега Кензова.
Шоу началось с поздравления Ксении Бородиной. Все приглашенные с подарками пришли в номер к звезде, причем они надели маски с портретом Ксении. В личном аккаунте телеведущая показала, что ей подарили в этот день.
Далее шумная компания переместилась на веранду одного из ресторанов курорта. Все слушали песни, а поэтому за кадром муж Бородиной поспешил предупредить, что они находятся в Европе, но слушают русские хиты.
Поклонники ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной отметили, что у нее очень душевная компания и им бы хотелось оказаться в ней.
Кроме того, Ксения Бородина сообщила, что днем они вместе с друзьями погуляли на славу и в итоге чуть не проспали праздничный ужин. Вечером компания Бородиной отдыхала в одном из заведений и слушала песни Олега Кензова.