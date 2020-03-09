Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина закатила грандиозную вечеринку для друзей в Куршевеле

Шоу началось с поздравления Ксении Бородиной. Все приглашенные с подарками пришли в номер к звезде, причем они надели маски с портретом Ксении. В личном аккаунте телеведущая показала, что ей подарили в этот день.Далее шумная компания переместилась на веранду одного из ресторанов курорта. Все слушали песни, а поэтому за кадром муж Бородиной поспешил предупредить, что они находятся в Европе, но слушают русские хиты.Поклонники ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной отметили, что у нее очень душевная компания и им бы хотелось оказаться в ней.Кроме того, Ксения Бородина сообщила, что днем они вместе с друзьями погуляли на славу и в итоге чуть не проспали праздничный ужин. Вечером компания Бородиной отдыхала в одном из заведений и слушала песни Олега Кензова.