В Якутске нашли контейнер с сотней тел собак и кошек





Как передают журналисты телеканала "Якутия 24", в столичном пункте передержки животных волонтерами был обнаружен контейнер, полный трупов домашних питомцев. Всего насчитывалось около сотни тел на месте инцидента, где сейчас работает оперативно-следственная группа. Зоозащитники говорят, что в пункте им говорили направлять все вопросы и претензии департаменту ветеринарии Якутии. В то же время, представитель учреждения Петр Неймохов утверждает, что в полномочия сотрудников ведомства не входит издание указаний об умерщвлении животных.Немногим позднее Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев поручил правоохранительным органам провести проверку на месте происшествия. Мэр Якутска Сардана Авксентьева также написала в соцсети Instagram, что никаких незаконных действий по отношению к питомцам не предпринималось. Речь идет об эвтаназии 72 особей, которые ранее контактировали с животным, зараженным бешенством. По этой же причине в пункте передержки введен карантин.