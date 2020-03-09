Паника на нефтяном рынке обвалила акции и валюты по всему миру





Азиатские и европейские фондовые индексы только за один неполный день торгов рухнули на 4-6% к показателям, которые были зафиксированы при закрытии торгов в минувшую пятницу. Так, фьючерсы на индекс Standart & Poors 500 просели сразу на 5% - максимально возможное значение в пределах одного торгового дня. Куда существенней дешевеют акции российских компаний, торгующиеся на фондовой бирже Лондона – они теряют до 25% своей стоимости. Более того, пострадала и финансовая система США, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций федерального резерва сократилась до уровня ниже 0,5%, а 30-летних – пробила отметку в 0,9% и падает. В итоге впервые в истории вся кривая доходности государственных бумаг Соединенных Штатов оказалась ниже отметки в 1%.Как отмечает агентство «Блумберг», на этом фоне открытие торгов на Московской бирже после трех дней выходных может стать очередным черным вторником в истории российских фондовых рынков.