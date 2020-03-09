Бен Аффлек и Ана де Армас спровоцировали слухи о романе



Ana de Armas & Ben Affleck dine at the ‘Ivan chefs Justo’ restaurant in Havana, Cuba. pic.twitter.com/Cl25FiLq6N — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) March 7, 2020

Год назад, после длительной борьбы с алкогольной зависимостью 47-летний Бен Аффлек начал делать первые шаги к возвращению в профессию. В 2019-м актер снялся в комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», а также появился в главной роли в остросюжетном боевике «Тройная граница». В этом же году звезда «Бэтмена против Супермена» приступил к съемкам в эротическом триллере «Глубокая вода», в котором также сыграет молодая кубино-испанская актриса Ана де Армас.Инсайдеры отмечают, что коллеги по фильму проводят много времени вместе не только на съемочной площадке, но и вне ее. Поэтому есть все предпосылки полагать, что отношения между Беном Аффлеком и Аной де Армас вышли за рамки исключительно профессиональных. В подтверждение этому сами артисты провоцируют слухи о романе между ними: так недавно в Сети появилось фото, на котором знаменитости запечатлены вместе с хозяином одного из ресторанов Гаваны.Снимок был опубликован в Twitter на фан-сайте Аны де Армас ее поклонниками. На кадре, сделанном в заведении под названием «Ivan chefs Justo», запечатлен Бен Аффлек, обнимающий молодую актрису и шефа ресторана.