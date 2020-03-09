Звезды «Дом-2» Настя Голд и Илья Яббаров побрили налысо годовалого Богдана
Звезды проекта «Дом-2» Настя Голд и Илья Яббаров посетили вместе с Богданом парикмахерскую. Там малышу сделали его первую стрижку. К слову, Илья Яббаров побрил Богдана налысо.
В феврале этого года общему сыну Алены Рапунцель и Ильи Яббарова исполнился год. Видимо, поверив в приметы родители решили сделать ребенку прическу. Однако к парикмахеру мальчика повели Настя Голд и Илья Яббаров.
Во время стрижки Богдан вел себя вполне спокойно. Впрочем, во время процедуры его развлекала Голд с погремушкой в руках. Она, как могла отвлекала ребенка.
Позже Илья Яббаров в личном блоге рассказал о первом походе с сыном в парикмахерскую. Он похвастался, что Богдан теперь лысый и спросил у своих поклонников, а стригли ли они своих детей в год.
Мнение подписчиков на счет стрижки разделилось. Так, одни говорили, что не стоило этого делать, ведь для ребенка это стресс. Другие отметили, что теперь голова у малыша будет выглядеть красиво, а волосы начнут расти равномерно. Некоторые считают, что рядом с малышом в этот момент должна была быть все-таки Алена Рапунцель. Тем не менее, фолловеры отметили и тот факт, что из Насти Голд получится хорошая мама.
В феврале этого года общему сыну Алены Рапунцель и Ильи Яббарова исполнился год. Видимо, поверив в приметы родители решили сделать ребенку прическу. Однако к парикмахеру мальчика повели Настя Голд и Илья Яббаров.
Во время стрижки Богдан вел себя вполне спокойно. Впрочем, во время процедуры его развлекала Голд с погремушкой в руках. Она, как могла отвлекала ребенка.
Позже Илья Яббаров в личном блоге рассказал о первом походе с сыном в парикмахерскую. Он похвастался, что Богдан теперь лысый и спросил у своих поклонников, а стригли ли они своих детей в год.
Мнение подписчиков на счет стрижки разделилось. Так, одни говорили, что не стоило этого делать, ведь для ребенка это стресс. Другие отметили, что теперь голова у малыша будет выглядеть красиво, а волосы начнут расти равномерно. Некоторые считают, что рядом с малышом в этот момент должна была быть все-таки Алена Рапунцель. Тем не менее, фолловеры отметили и тот факт, что из Насти Голд получится хорошая мама.