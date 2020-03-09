Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, как отметила праздник с мужчинами
В личном блоге ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала, как отметила 8 марта, и какие подарки ей преподнесли мужчины. Более того, она разместила новый снимок, где она запечатлена вместе со своей подругой.
Под публикацией певица Ольга Бузова сообщила, что вместе с близкой знакомой после концерта отправится отмечать. Как известно, в этот день теледива находилась в Курске, где ее не забыли поздравить и мужчины из ее окружения.
Так, один из ее знакомых преподнес звезде цепочку с ее инициалами, что очень сильно тронуло Ольгу, так как об этом она даже рассказала в Instagram, где и показала это украшение. Кроме того, арт-директор Ольги Бузовой в качестве презента подарил ей брендовую сумку.
Похвасталась телеведущая и тем, что получила очень много цветов. Их фотографии теледива также разместила в Сети.
Подписчики Ольги пожелали ей хорошо отпраздновать этот день. Однако некоторые пользователи Сети все-таки выразили свое недовольство и отметили, что девушки переборщили с фотошопом.
Под публикацией певица Ольга Бузова сообщила, что вместе с близкой знакомой после концерта отправится отмечать. Как известно, в этот день теледива находилась в Курске, где ее не забыли поздравить и мужчины из ее окружения.
Так, один из ее знакомых преподнес звезде цепочку с ее инициалами, что очень сильно тронуло Ольгу, так как об этом она даже рассказала в Instagram, где и показала это украшение. Кроме того, арт-директор Ольги Бузовой в качестве презента подарил ей брендовую сумку.
Похвасталась телеведущая и тем, что получила очень много цветов. Их фотографии теледива также разместила в Сети.
Подписчики Ольги пожелали ей хорошо отпраздновать этот день. Однако некоторые пользователи Сети все-таки выразили свое недовольство и отметили, что девушки переборщили с фотошопом.