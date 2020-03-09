"Будьте счастливы": Николай Басков поздравил поэта Михаила Гуцериева с днем рождения

Николай Басков опубликовал видео, на котором сообщил, что хочет присоединиться ко всем поздравлениям, звучащим сегодня в адрес Михаила Гуцериева. Певец поблагодарил поэта за все его песни и пожелал ему долгих лет жизни, вдохновения и невероятных эмоций. В комментарии Николай Басков написал: "Благодарю за то, что Вы делаете в течение стольких лет, создавая прекрасные стихи для песен, которые любимы и популярны во всей стране". Также известный исполнитель сказал спасибо имениннику за то, что они уже много лет работаю вместе и приносят людям позитивные эмоции.В конце своей публикации Николай Басков добавил, что хочет чтобы все заветных музыкальных желаний Михаила Гуцериева сбылись. Пользователи Сети пожелали поэту творческих успехов, здоровья и счастья. Некоторые написали, что для них большая честь слушать песни на стихи великого поэта. За 30 минут пост исполнителя просмотрели более 6 500 раз.