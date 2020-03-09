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Дизайнер Сергей Никулин уверен, что коронавирус отразился на модных трендах

Мартовские модные тренды в одежде оказались довольно разнообразными. Несмотря на то, что в большинстве регионов холода пока еще не отступили, модники во всех городах России успели запастись собственными комплектами из весенней коллекции. При этом, как считает российский дизайнер Сергей Никулин, на новые модные тренды определенное влияние оказал даже нашумевший коронавирус.
Дизайнер Сергей Никулин уверен, что коронавирус отразился на модных трендах

Как утверждает эксперт, для женщин этой весной актуальной станет именно морская тематика с синим и белым цветами, а также мотивами волн. «Дизайнеры активно внедряют жакеты с портупеями в стразах и клепках. Есть какие-то китчевые вещи, представленные в виде попыток совместить несовместимое. А вот у молодежи тренды остаются в девяностых – цепочки, крупные украшения, массивные силуэты. И если в те времена такого термина как оверсайз не было, то сейчас он очень популярен», - утверждает дизайнер. Кроме того, Никулин довольно много путешествует и замечает немало интересных трендов, в которых читается выраженная национальная привязка. К примеру, сейчас настоящими законодателями моды стали китайские производители благодаря особенностям используемой ими ткани и уникальной техники шитья.

При этом, отмечает специалист, определенное влияние на мир моды оказал и коронавирус. По его мнению, шумиха вокруг нового типа вируса в будущем еще привнесет что-то новое в индустрию. Тем более, что первые отголоски вспышки COVID-19 уже сейчас можно заметить даже на модных показах в Париже. К примеру, недавно в столице Франции была замечена продюсер Яна Рудковская в маске с цветами. Кроме того, свое стильное фото на фоне Лувра в респираторе на лице есть и у певицы Светланы Лободы, передает издание Nation News.

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Культура
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:29

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