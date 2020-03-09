Протоиерей Димитрий Смирнов назвал мигрантов "будущим России"





Недавний эфир радио "Радонеж" отметился речью Димитрия Смирнова относительно взаимоотношений россиян и мигрантов. По словам священнослужителя, в обозримом будущем приезжие граждане составят большинство населения РФ. Подобная тенденция должна отразиться на уровне толерантности, которую протоиерей призвал наследовать у стран Европы. Смирнов говорит, что в последнее время все больше людей раскаиваются в нетерпимости к людям других национальностей.Представитель РПЦ считает, что с текущим шовинизма среди соотечественников - последние вскоре "начнут работать в качестве таксистов, чтобы подвозить тех же мигрантов". Кроме прочего, Смирнов затронул тему снижения численности и рождаемости в России, собрав их под общим термином "вырождаемость". Основными причинами сложившейся ситуации священнослужитель называет отсутствие запрета на аборты и потерю семейных ценностей.