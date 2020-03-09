В Иране семь человек скончались после употребления метанола в качестве лекарства от коронавируса





В Альборз в Иране зафиксировано семь случаев смертельного исхода после использования метанола, применяемого в качестве лекарства от коронавируса. Данной информацией поделился представитель прокуратуры Мохаммад Агаяри. Согласно его утверждению "данные люди обнаружили во всемирной сети материал, указывающий на пользу метилового спирта при борьбе с заболеванием COVID-19".Иранское правительство в последнее время начало активно производить метанол для применения его при обработке поверхностей на фоне вспышки нового заболевания в стране. Стоит отметить, что древесный спирт абсолютно доступный для приобретения в обычных магазинах. Зачастую ему придают характерный оранжевый цвет, с целью отличить от других жидкостей для питья. Недавно Министерство здравоохранения Ирана сообщило о первых зафиксированных случаях заражения новым COVID-19. Инфицированных обнаружили в городе Кум. Последние официальные данные показывают, что в Иране обнаружено 6566 носителей вируса, при этом медики зарегистрировали минимум 194 смертельных исхода.