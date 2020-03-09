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«Дава постарался»: Что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова получила на 8 марта

В Международный женский день ленты в социальных сетях пестрили публикациями девушек о том, что им было преподнесено в качестве презента. Не стала отставать от своих фанатов и Ольга Бузова, которая показала подарок своего возлюбленного Давида Манукяна.

«Дава постарался»: Что ведущая «Дом-2» Ольга Бузова получила на 8 марта

Известно, что из-за плотного графика певицы Ольги Бузовой влюбленные отмечали этот праздник порознь. Однако блогер Давид Манукян не забыл поздравить свою любимую женщину и подарил ей огромный букет из роз, а также связку воздушных шаров. Снимок с подарком ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова разместила в личном аккаунте Instagram.

Она написала о том, что на дворе 8 марта, а значит в ленте сейчас будут красоваться одни подарки.

Подписчики Бузовой тут же принялись комментировать фотографию. И если одни поздравляли телеведущую с праздником, то другие отмечали, что Давид Манукян молодец, не забыл про возлюбленную и подарил ей презент даже на расстоянии. Стоит отметить, в этот день Ольга Бузова находилась в Курске, потому что у нее там был концерт.


Напомним, об отношениях телеведущей Ольги Бузовой и Давида Манукяна стало известно в декабре прошлого года. На данный момент о своих отношениях пара часто рассказывает в личных блогах.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:31

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