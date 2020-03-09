Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о "черной полосе" в своей жизни

Анна Заворотнюк долгое время не давала никаких комментариев по поводу болезни своей знаменитой матери. Но сегодня она решила поделиться с подписчиками своими мыслями. Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена на улице. В комментарии она рассказала, что "черная полоса" говорит о том, что с человеком что-то не так и он не такой, каким должен быть. Анна Заворотнюк отметила, что череда плохих моментов в жизни может стать учителем или наставником, который раскроет истинную значимость человека. Также она написала: "Наша темная сторона существует, чтобы показать, что мы не доработали в себе. Ее миссия — научить нас любви, сочувствию, прощению, принятию страшных жизненных обстоятельств и умению бороться".В конце публикации дочь Анастасии Заворотнюк добавила, что когда человек встанет на правильный путь, тень обернётся светом и откроет ему возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее.