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«Странное платье»: Поклонники Серябкиной не оценили ее образ от Dolce & Gabbana

Поклонники Ольги Серябкиной неоднозначно восприняли новый лук певицы в платье от Dolce & Gabbana. Необычный образ назвали дешевым и странным.
«Странное платье»: Поклонники Серябкиной не оценили ее образ от Dolce & Gabbana

Несколько часов назад Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное со сьемок. На снимке певица предстала в «роковом» образе: нарочно небрежно уложенные волосы, массивные украшения, оригинальное платье от Dolce & Gabbana и макияж в стиле нюд. В подписи к посту артистка отметила, что с 7 утра находится на съемках и пожелала подписчикам доброго утра, заодно поинтересовавшись, в каком часовом поясе те живут.

Поклонники сразу же начали писать Серябкиной откуда они родом и где проживают, а также который у них сейчас час. Кроме того, фолловеры в комментариях также принялись высказывать свое мнение о необычном образе певицы. Многим ее брендовое платье и стильный макияж показались красивыми и интересными, однако были и те, кто назвал новый лук певицы дешевым и странным, сравнив люксовую одежду с формой горничной.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:29

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