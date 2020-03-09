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«Этому парню сегодня 4»: Юлия Снигирь впервые показала лицо сына

Российская актриса и телеведущая Юлия Снигирь впервые показала лицо сына Федора. Она опубликовала фотографию в личном блоге Instagram со словами: «Этому парню сегодня 4».
«Этому парню сегодня 4»: Юлия Снигирь впервые показала лицо сына

36-летняя теледеятельница и модель предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Хотя она регулярно пользуется социальными сетями, чаще всего она публикует снимки со съёмочного процесса или профессиональных фотосессий. Некоторые поклонники даже не знали о том, что у Юлии Снигирь есть четырехлетний сын, поскольку кадры с ребенком «без лица и подписи» на странице актрисы появлялись крайне редко.

Все же, на следующий день после женского праздника 8-го марта Юлия Снигирь впервые показала своего наследника, который сегодня отмечает свой 4-й день рождения. Поклонники и коллеги телеведущей оставили многочисленные поздравления в комментариях под семейным фото, а также пожелали малышу здоровья и счастья.

Как известно, Юлия Снигирь вышла замуж во второй раз за российского актера Евгения Цыганова и родила своего первенца в 2016 году.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:17

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