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Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC

В скором времени после анонса выпуска новой линейки процессоров Comet Lake-H от компании Intel в Сети появились первые подробности о грядущем новом поколении CPU от «синих», которые получат потребительское название Alder Lake. Кроме того, сообщается, что особенность этой разработки будет заключаться в новой структуре ядер, которая прежде активно использовалась производителями процессоров для смартфонов.
Новые процессоры Intel позаимствуют архитектуру у мобильных SoC

По данным ряда источников, основная особенность грядущих процессоров заключается в применении кластерной схеме big.LITTLE, которая впервые была изобретена инженерами компании ARM. Данная технология позволяет «камням» переключаться между группами производительных или энергоэффективных ядер, в непосредственной зависимости от того, какая задача выполняется на данный момент. Благодаря такому подходу ARM в свое время удалось предоставить вендорам возможность существенно сократить энергопотребление своих процессоров в тех случаях, когда высокая производительность от них не требовалась. Разумеется, это же послужило и снижению теплового пакета SoC.

Теперь эту технологию планирует перенять Intel. Отмечается, что в новых процессорах для сокета LGA 1700 появится 8 «маленьких энергоэффективных» и 8 «больших производительных» ядер. А вот одна из модификаций новых процессоров будет предложена потребителям в классической компоновке с шестью ядрами. Примечателен и тот факт, что внедрить такую технологию Intel решила при выпуске десктопных процессоров, в случае с которыми энергоэффективность не является настолько критичным показателем, как в случае с CPU для ноутбуков и других мобильных устройств.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:10

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