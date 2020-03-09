Саша Зверева призналась в том, что забеременела в четвертый раз

Саша Зверева решила удивить подписчиков в соцсети Instagram заявлением о своем интересном положении. Знаменитость выставила видеоролик, в котором под трогательную песню показала округлившийся живот. Звезда сопроводила пост словами: «Больше всего на свете я хотела, чтобы этот день получился особенным!». Таким образом подтвердилось, что в семье 39-летней знаменитости вскоре появится четвертый ребенок.Отцом стал американец по имени Даниэль, за которого Зверева вышла замуж в конце февраля. Церемония бракосочетания обошлась молодой паре в небольшую сумму, поскольку свадьба проводилась в формате онлайн. Еще тогда многие поклонники заподозрили кумира в беременности после многочисленной серии снимков. Известно, что на данный момент Зверева имеет троих детей от двух прошлых браков: дочь Василису и сына Макара от банкира Ильи Гусева, а также 4-летнего Льва от диджея Дмитрия Алмазова.