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Названы звезды, которые сталкивались с буллингом в школе

От агрессивного преследования и оскорбительного поведения регулярно страдают дети и подростки по всему миру. Журналистам удалось узнать, что некоторые голливудские знаменитости были жертвами буллинга в школе, среди которых оказались Дженнифер Лоуренс и Тейлор Свифт.

29-летняя актриса, сыгравшая Китнисс Эвердин в экранизации книжной трилогии «Голодные игры» - Дженнифер Лоуренс подвергалась нападкам со стороны одноклассников из-за лишнего веса. В тоже время 30-летняя американская певица Тейлор Свифт страдала от издевательств и оскорблений за свой вокальный талант и любовь к музыке кантри.

Как известно, лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар», известный по роли Бэтмена трилогии Кристофера Нолана, в подростковые годы был жертвой физического насилия в школе. Подобным образом относились одноклассники к юному Тому Крузу, которому приходилось не раз применять силу, чтобы защитить себя.

Кроме того, от буллинга пострадала знаменитая Джессика Альба, потому как она росла в обычной семье с небольшим достатком. Из-за высокого роста над актером Джейсоном Сигелом смеялись его друзья, а за особенности внешности, как брови или нос, дразнили Леди Гагу и Эмилию Кларк.

Примечательно, что одна из самых привлекательных актрис Голливуда - Меган Фокс подверглась травле в школе, потому что мечтала стать актрисой, когда вырастет.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:04

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