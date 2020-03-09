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Синоптик пообещал «комфортное» и теплое лето

Синоптик погодного центра «Фобос» дал долгосрочный прогноз на лето. Ожидается, что в этом году оно будет «комфортное» и теплое: в среднем на несколько градусов выше, чем в 2019-м.

Эксперт погодного центра Евгений Тишковец рассказал о новой технологии предсказания температурных режимов, которая помогла ему спрогнозировать аномально теплую зиму 2019-2020 годов. Работник «Фобоса» сообщил, что сумел составить прогноз на этот период еще прошлым летом, поэтому в его точности сомневаться не стоит.

Также синоптик поделился прогнозами на лето нынешнего года. По словам эксперта, все три месяца теплого сезона будут иметь комфортный температурный режим. В среднем, показатели ожидаются на несколько градусов выше, чем в 2019-м, что и даст «идеальную зону климатического комфорта». Тишковец отметил, что жители европейской части России в этом году смогут отдохнуть от «экстремальной жары и дождей», однако ливни, грозы и град не исключаются.

Однако не все синоптики согласны с долгосрочным прогнозом Евгения Тишковца, назвавшего грядущее лето «малиновым» из-за преобладающего на температурных картах цвета. Так научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что заявления эксперта погодного центра не имеют под собой достаточной доказательной базы, разве что у того есть «связь с космосом».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:56

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