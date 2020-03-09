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Семью звезды «Дом-2» Маши Круглыхиной сразил опасный вирус

Бывшая участница телевизионного реалити проекта «Дом-2» Маша Круглыхина и ее дети перенесли тяжелое заболевание. Девушка отметила, настолько нехорошо она себя еще никогда не чувствовала, ведь на протяжении нескольких дней у нее стабильно держалась температура под 40.

Семью звезды «Дом-2» Маши Круглыхиной сразил опасный вирус

По словам экс-участницы проекта «Дом-2» Маши Круглыхиной, в канун 8 марта всю ее семью сразил непонятный ей вирус. Она и еще трое ее детей не могли толком встать с кровати.

В этот момент в гостях у нее находилась ее мама, которая и помогала всем справиться со страшным недугом. Поддерживал Машу Круглыхину и ее супруг.

В личном блоге Маша рассказала, что ее мама выхаживала всех по очереди, но сейчас к счастью все постепенно ожили, а младший сын уже бодро бегает по дому.

Рассказав о своем заболевании, Маша Круглыхина всех поздравила с Международным женским днем и пожелала своим поклонникам здоровья. Более того, Маша подчеркнула, что без здоровья ни цветы, ни подарки становятся ненужными и не приносят радости.

Фолловеры искренне обрадовались, что Маше и ее детям стало уже лучше и в ответ пожелали ей, а также ее семье, счастья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:09

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