Семью звезды «Дом-2» Маши Круглыхиной сразил опасный вирус





По словам экс-участницы проекта «Дом-2» Маши Круглыхиной, в канун 8 марта всю ее семью сразил непонятный ей вирус. Она и еще трое ее детей не могли толком встать с кровати.В этот момент в гостях у нее находилась ее мама, которая и помогала всем справиться со страшным недугом. Поддерживал Машу Круглыхину и ее супруг.В личном блоге Маша рассказала, что ее мама выхаживала всех по очереди, но сейчас к счастью все постепенно ожили, а младший сын уже бодро бегает по дому.Рассказав о своем заболевании, Маша Круглыхина всех поздравила с Международным женским днем и пожелала своим поклонникам здоровья. Более того, Маша подчеркнула, что без здоровья ни цветы, ни подарки становятся ненужными и не приносят радости.Фолловеры искренне обрадовались, что Маше и ее детям стало уже лучше и в ответ пожелали ей, а также ее семье, счастья.