Рита Дакота устраивает "лютое пати" в честь своего дня рождения

Рита Дакота опубликовала фотографию, на которой она сидит на полу в полупрозрачном платье. В комментарии она поздравила себя с 30-летием и отметила, что ее жизнь напоминает всё то, что фанаты желали ей на 29 лет. Именинница добавила, что у нее самая удивительная семья, космическая дочь Мия, лучший мужчина на всей планете, невероятные слушатели, увлекательные приключения и множество планов на жизнь. Также исполнительница написала, что очень счастлива.Рита Дакота любит людей и хочет с ними делиться своими чувствами, опытом и знаниями, которые у нее есть. Также она написала: "Ловите моё тепло, подключайтесь к нему на здоровье, швыряюсь любовью в каждого из вас". Именинница рассказала, что ей очень приятно читать поздравления фанатов и добавила, что вечером она соберет самых близких людей для празднования своего дня рождения.