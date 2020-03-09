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Рита Дакота устраивает "лютое пати" в честь своего дня рождения

Рита Дакота сообщила своим преданным поклонникам в Instagram-аккаунте, что сегодня ей исполнилось 30 лет. Исполнительница уточнила, что в честь праздника вечером будет лютое пати для самых близких.
Рита Дакота устраивает "лютое пати" в честь своего дня рождения

Рита Дакота опубликовала фотографию, на которой она сидит на полу в полупрозрачном платье. В комментарии она поздравила себя с 30-летием и отметила, что ее жизнь напоминает всё то, что фанаты желали ей на 29 лет. Именинница добавила, что у нее самая удивительная семья, космическая дочь Мия, лучший мужчина на всей планете, невероятные слушатели, увлекательные приключения и множество планов на жизнь. Также исполнительница написала, что очень счастлива.

Рита Дакота любит людей и хочет с ними делиться своими чувствами, опытом и знаниями, которые у нее есть. Также она написала: "Ловите моё тепло, подключайтесь к нему на здоровье, швыряюсь любовью в каждого из вас". Именинница рассказала, что ей очень приятно читать поздравления фанатов и добавила, что вечером она соберет самых близких людей для празднования своего дня рождения.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:06

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