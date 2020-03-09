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Поклонник игры S.T.A.L.K.E.R. показал короткометражный фильм "Выброс" по её мотивам

Недавно появилась информация о том, что фанат игры S.T.A.L.K.E.R. создал короткометражный фильм "Выброс" по её мотивам. Захар Бочаров, который является PR-менеджером GSC Game World, сообщил, что работа получилась очень хорошей.

На данный момент создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 не спешат радовать поклонников игры информацией о её выходе. Поэтому фанатам знаковой франшизы приходится заниматься другими проектами. Например, владелец YouTube-канала под ником DKUD создал собственную короткометражку под названием «Выброс», которую смогли оценить даже разработчики игры. Режиссёрская работа в коротком фильме поклонника абсолютно идентична ролику из легендарной Shadow of Chernobyl. Камера выхватывает удивительные планы и плавно проезжает, обращая внимание наблюдателя на важные объекты.

Можно отметить, что действие картины протекает где-то на болотах, а сталкер из группировки «Чистое небо», будто самурай, любуется красотой фиолетового цветка прежде, чем полёт птиц оповещает о приближающей перемене. Небо быстро меняется с безоблачного голубого и превращается в алое. Через пару мгновений сталкера уносит сильнейшим выбросом. «Это просто шикарно», — отреагировал на короткое видео фаната Захар Бочаров, являющийся PR-менеджером GSC Game World. О дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на данный момент не известно, а разработчики игры даже не стремятся делать какие-либо намёки об этом.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:50

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