Агата Муцениеце о Рите Дакоте: "Можем не разговаривать годами, но ты все чувствуешь"

Агата Муцениеце и Рита Дакота долгое время были подругами. Но в 2018 году знаменитости поругались из-за интервью актрисы, в котором она заявила, что певица повторила за ней и назвала дочь Мией. Примерил подруг развод Риты Дакоты с Владом Соколовским, тогда Агата Муцениеце одной из первых кинулась поддерживать исполнительницу. Недавно стало известно, что актриса разводится с Павлом Прилучным и певица сразу предложила помощь подруге. Сегодня Агата Муцениеце опубликовала архивную фотографию с именинницей, в комментарии к которой написала, что лучшие люди рождаются в марте.Актриса отметила, что очень похожа с Ритой Дакотой и гордится этим. Также знаменитость написала: "Я знаю, что могу вообще с тобой не разговаривать годами, но ты все равно все чувствуешь в душе". Агата Муцениеце считает главным, что она можно молчать со своей подругой и плакать под ее песни, поскольку в них рассказывается о жизни.