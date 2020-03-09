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Джои Бэти, сыгравший Лютика в «Ведьмаке», не может забыть вирусную песню про «чеканную монету»

Британский актер Джои Бэти, сыгравший Лютика в «Ведьмаке», не может забыть вирусную песню про «чеканную монету». В недавнем интервью он признался, что пытается заглушить композицию музыкой Бритни Спирс.
Джои Бэти, сыгравший Лютика в «Ведьмаке», не может забыть вирусную песню про «чеканную монету»

В 2019 году Джои Бэти сыграл роль барда Лютика в первом сезоне сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix. По словам актера, он устал от вирусной песни еще до того, как зрители услышали ее в сериале, поскольку ему пришлось неоднократно исполнять «чеканную монету» во время съемочного процесса. Британский исполнитель уже год не может забыть надоедливую музыку и всячески пытается ее заглушить.

В своем интервью для издания Veriety 31-летний актер признался, что наиболее эффективным оказался хит Бритни Спирс Baby One More Time, а также кавер-треки в стиле тяжелого рока. По словам Джои Бэти иногда ситуация с «чеканной монетой» доходит до абсурда, так как он может напевать ее даже находясь в душе.

Однако, по мнению композиторов сериала Сони Белоусовой и Джионы Остинелли, популярность песни свидетельствует о грандиозном успехе киноленты во всем мире, что не может не радовать всю съемочную группу и авторов проекта.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:37

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