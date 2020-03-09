В Швейцарии создали первого в мире робота-рептилию
Ученые Швейцарии создали первого в мире робота-рептилию, взяв за основу строение тела реального доисторического ящера. Разработка была создана с целью изучения механизмов эволюции.
Заказчиком создания робота-рептилии стал эксперт в сфере эволюционной биологии Джон Някатур. В качестве модели для создания устройства был выбран доисторический ящер Orobates pabsti, обитавший на планете около 260 миллионов лет назад. В работе использовались окаменелости рептилии, найденные на раскопках в Хорватии, на основе которых и были воссозданы «части тела» пресмыкающегося.
В конструкции, созданной учеными из Швейцарии, современные разработки были объединены с реальными древними находками, что позволило создать качественную наглядную модель ящера. Кроме того, эксперты «научили» робота0рептилию передвигаться так же, как это делал его доисторический прообраз.
Данная разработка была создана с целью изучения данного вида пресмыкающихся, а также чтобы лучше понять механизмы эволюции. Ученые надеются, что при помощи оригинального робота им удастся проследить всю цепочку превращений, произошедших с ящерами с момента их возникновения до нынешних дней.
Заказчиком создания робота-рептилии стал эксперт в сфере эволюционной биологии Джон Някатур. В качестве модели для создания устройства был выбран доисторический ящер Orobates pabsti, обитавший на планете около 260 миллионов лет назад. В работе использовались окаменелости рептилии, найденные на раскопках в Хорватии, на основе которых и были воссозданы «части тела» пресмыкающегося.
В конструкции, созданной учеными из Швейцарии, современные разработки были объединены с реальными древними находками, что позволило создать качественную наглядную модель ящера. Кроме того, эксперты «научили» робота0рептилию передвигаться так же, как это делал его доисторический прообраз.
Данная разработка была создана с целью изучения данного вида пресмыкающихся, а также чтобы лучше понять механизмы эволюции. Ученые надеются, что при помощи оригинального робота им удастся проследить всю цепочку превращений, произошедших с ящерами с момента их возникновения до нынешних дней.
Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:31