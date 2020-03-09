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В Японии открылся крупнейший в мире завод по производств водорода

Одно из крупнейших на планете предприятий по производству водородного топлива открылось 7 марта в Японии. Завод расположен неподалеку от атомной станции Фукусима, разрушенной мощным землетрясением чуть менее девяти лет тому назад.
В Японии открылся крупнейший в мире завод по производств водорода

Новая водородная станция работает на солнечной энергии и способна производить достаточное количество горючего водорода для заправки 560 автомобилей, работающих на соответствующих топливных элементах, в сутки. Глава японского правительства Синдзо Абэ лично принимал участие в церемонии открытия данного производства, поскольку местные власти оказывали проекту всяческую поддержку. Между тем, его участниками являются такие крупные компании как Iwatani (дистрибьютор природного газа), Tohoku Electric Power (поставщик электроэнергии) и Toshiba (знаменитый производитель техники и промышленного оборудования).

Для японских властей открытие нового завода, кроме всего прочего, тесно связано с предстоящими Олимпийскими играми, которые примет Токио. Автомобили на водородных топливных элементах, которые будут использоваться во время масштабного спортивного фонда должны помочь Японии показать всему миру, что страна активно движется к решению проблемы изменения климата.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:16

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