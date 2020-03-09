Меган Маркл и принц Гарри произвели фурор на музыкальном фестивале в Альберт-холле





Еще в начале марта 2020 года супруги вернулись в Великобританию, что стало их первым визитом на родину принца Гарри после так называемого «мегзита», во время которого герцоги Сассекские сложили с себя полномочия членов королевской семьи. Сейчас супруги живут на две страны и стараются самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Уже в конце текущего месяца с них будут сняты все их королевские обязанности, а пока они занимаются тем, что пытаются завершить свои прежние дела. И первый же день их визита в Лондон ознаменовался походом на ежегодную церемонию вручения премий одного крупного фонда, после чего супруга принца побывала в Королевском театре.А уже 7 марта королевская чета вышла в свет вместе и побывала на популярном музыкальном фестивале в Альберт-холле. Появление принца Гарри в строгом праздничном фраке и его супруги в элегантном платье в тон наряду мужа произвело на зрителей огромное впечатление. Многие британцы до сих пор обсуждают в социальных сетях элегантный вид герцогини, а также то, насколько тепло пару встречали на этом мероприятии, несмотря на то, что в последнее время она сталкивалась лишь с критикой в своей адрес.