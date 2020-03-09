"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с 62-летим
Филипп Киркоров на странице в Instagram поздравил Михаила Гуцериева с 62-летим. В комментарии король российской эстрады поблагодарил поэта за чудесные песни, которые он написал для него.
Сегодня свой день рождения отмечает известный поэт Михаила Гуцериев. Филипп Киркоров опубликовал ролик, на котором он запечатлен с именинником. В комментарии знаменитый певец поздравил поэта с 62-летие. Король российского шоу-бизнеса написал: "Спасибо за чудесные песни "Кумир", "Индиго", "Химера", "Не верю я" и "Лунный гость". Филипп Киркоров отметил, что данные композиции абсолютно разные по настроению, стилю и характеру, при этом они последние несколько лет украшают его шоу.
В конце своего поста король российской эстрады пожелал Михаилу Гуцериеву здоровья и счастья, а также долгих лет в творчестве и жизни. Подписчики присоединились к словам Филиппа Киркорова и написали, что 5 этих песен являются их любимыми. Также пользователи Сети пожелали имениннику радовать публику своим творчество еще много лет.
Сегодня свой день рождения отмечает известный поэт Михаила Гуцериев. Филипп Киркоров опубликовал ролик, на котором он запечатлен с именинником. В комментарии знаменитый певец поздравил поэта с 62-летие. Король российского шоу-бизнеса написал: "Спасибо за чудесные песни "Кумир", "Индиго", "Химера", "Не верю я" и "Лунный гость". Филипп Киркоров отметил, что данные композиции абсолютно разные по настроению, стилю и характеру, при этом они последние несколько лет украшают его шоу.
В конце своего поста король российской эстрады пожелал Михаилу Гуцериеву здоровья и счастья, а также долгих лет в творчестве и жизни. Подписчики присоединились к словам Филиппа Киркорова и написали, что 5 этих песен являются их любимыми. Также пользователи Сети пожелали имениннику радовать публику своим творчество еще много лет.