АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с 62-летим

Филипп Киркоров на странице в Instagram поздравил Михаила Гуцериева с 62-летим. В комментарии король российской эстрады поблагодарил поэта за чудесные песни, которые он написал для него.
"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с 62-летим

Сегодня свой день рождения отмечает известный поэт Михаила Гуцериев. Филипп Киркоров опубликовал ролик, на котором он запечатлен с именинником. В комментарии знаменитый певец поздравил поэта с 62-летие. Король российского шоу-бизнеса написал: "Спасибо за чудесные песни "Кумир", "Индиго", "Химера", "Не верю я" и "Лунный гость". Филипп Киркоров отметил, что данные композиции абсолютно разные по настроению, стилю и характеру, при этом они последние несколько лет украшают его шоу.

В конце своего поста король российской эстрады пожелал Михаилу Гуцериеву здоровья и счастья, а также долгих лет в творчестве и жизни. Подписчики присоединились к словам Филиппа Киркорова и написали, что 5 этих песен являются их любимыми. Также пользователи Сети пожелали имениннику радовать публику своим творчество еще много лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
София Ротару может уйти со сцены из-за проблем со…
Эксперт определил сроки окончания вспышки…
Диетологи рассказали о правильном питании для женщин после…
Агата Муцениеце о Рите Дакоте: "Можем не разговаривать годами, но ты все…
В Apple Watch добавят новую функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья…
Певица Рита Дакота отмечает…
Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда…
«Я ужаснулась»: Надежда Бабкина рассказала о своей пластической…
Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных…
"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с…
«Муж увез»: Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили 8 марта в…
Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за…
Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких…
Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от…
CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на…
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом…
Ученые планируют определять заболевания головного мозга по…
Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК…
Bentley представила кабриолет для любителей конного…
"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили"…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги…
Эксперты развенчали 5 мифов о…
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows…
Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит…
Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в…
Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия…
«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой…
Очередная свадьба на «Дом-2»: Влад Кадони планирует жениться на Ксении…
Просмотреть все новости