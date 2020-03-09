"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с 62-летим

Сегодня свой день рождения отмечает известный поэт Михаила Гуцериев. Филипп Киркоров опубликовал ролик, на котором он запечатлен с именинником. В комментарии знаменитый певец поздравил поэта с 62-летие. Король российского шоу-бизнеса написал: "Спасибо за чудесные песни "Кумир", "Индиго", "Химера", "Не верю я" и "Лунный гость". Филипп Киркоров отметил, что данные композиции абсолютно разные по настроению, стилю и характеру, при этом они последние несколько лет украшают его шоу.В конце своего поста король российской эстрады пожелал Михаилу Гуцериеву здоровья и счастья, а также долгих лет в творчестве и жизни. Подписчики присоединились к словам Филиппа Киркорова и написали, что 5 этих песен являются их любимыми. Также пользователи Сети пожелали имениннику радовать публику своим творчество еще много лет.