София Ротару может уйти со сцены из-за проблем со здоровьем





Всего несколько лет тому назад пресса сообщала о том, что после одного из своих концертов певица перенесла гипертонический криз. При этом артисте удалось довольно быстро восстановиться и в скором времени она уже снова блистала на сцене. Однако, годы, судя по всему, берут свое. В минувшем году София Ротару перенесла несколько сердечных приступов. Как утверждает менеджер исполнительницы Сергей Лавров, София Михайловна выступает на сцене уже 45 лет, однако перед каждым новым концертом переживает и волнуется так, словно выходит к зрителям впервые в жизни. Сама артистка пока не делала никаких заявлений относительно возможного завершения карьеры, а армия ее поклонников рассчитывает, что если такое решение действительно будет принято, то артистка непременно порадует публику прощальным туром.Между тем, как утверждает композитор Евгений Дога, Ротару уже давно не поет сама. Все свои композиции звезда якобы записывает в личной студии по нотам, а на ее концертах зрителям ставят записи. Более того, Дога уверен, что проблемы со здоровьем у популярной артистки начались из-за супруга Анатолия Евдокименко, который, по словам композитора, заставлял знаменитую супругу давать по 4 концерта в день.