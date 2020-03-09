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«Я ужаснулась»: Надежда Бабкина рассказала о своей пластической операции

Российская певица и актриса Надежда Бабкина рассказала о своей пластической операции в студии телепрограммы «Секрет на миллион» на «НТВ». По ее словам, увидев себя впервые после хирургического вмешательства, она «ужаснулась».

69-летняя эстрадная исполнительница не скрывает своих секретов сохранения молодости и красоты. В эфире телешоу она поделилась собственным опытом восстановления после пластической операции и откровенно призналась, что ей пришлось пережить трудный период в жизни. Несмотря на все сложности, Надежда Бабкина не видит в хирургических вмешательствах ничего плохого и даже уверена в их необходимости для «увядающих артистов».

По словам певицы, она буквально ослепла на три дня из-за сильнейшего послеоперационного отека на глазах. Художественный руководитель музыкального театра «Русская песня» ощущала не только боль, но и страх, так как не знала, когда организм сможет восстановиться. Все же, спустя три недели Надежда Бабкина вновь блистала своей красотой и молодостью на сцене.

Ведущий хирург эстрадной артистки сообщил, что окончательный результат будет виден через год и восемь месяцев после операции. На данный момент прошло еще недостаточно времени, однако поклонники отмечают «потрясающий внешний вид» певицы уже сейчас.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:29

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