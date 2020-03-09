Диетологи рассказали о правильном питании для женщин после 40





Врачи-диетологи советуют женщинам после 40 пересмотреть свой привычный рацион питания и подкорректировать его с учетом изменившихся с возрастом потребностей организма. Для того, чтобы поддержать здоровье, а также замедлить процессы, связанные со старением, следует включить в меню продукты, содержащие фитоэстрогены. Подобные природные нестероидные соединения входят в состав пшеницы, сои, овса, ячменя, чечевицы, яблок, моркови и чая.Кроме того, в рационе женщин старше 40 обязательно должны присутствовать нежирные сорта мяса и рыба, а также достаточное количество воды. Нехватка жидкости же может спровоцировать не только проблемы в работе внутренних органов, но и не лучшим образом отразиться на здоровье кожи, волос и ногтей.Диетологи также обращают внимание представительниц слабого пола на то, что после определенного возраста организму становится все сложнее справляться с нездоровой пищей. Поэтому стоит исключить из рациона или же свести к минимуму употребление фастфуда, снеков, газированных напитков, жирного и жаренного, а также алкоголя.