Эксперт определил сроки окончания вспышки коронавируса





Распространение COVID-19 по всему миру будет продолжаться вплоть до июня текущего года. Подобный прогноз предоставил руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией Госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань во время пресс-конференции эпидемиологов. При этом, упор в устранении патогена в будущем может переместиться с предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев.Стоит отметить, что китайские власти сообщили ВОЗ о начале эпидемии коронавируса еще 31 декабря 2019 года. Эпицентр заболевания разместился в городе Ухань в центральной части страны. По словам врачей, возбудителем стал новый тип коронавируса, который передался от неизвестного животного человеку. Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку чрезвычайной ситуацией, требующей внимания профессиональных вирусологов. На данный момент, число инфицированных людей выросло до 110 тысяч человек, а летальных случаев до 3,8 тысяч.