АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Эксперт определил сроки окончания вспышки коронавируса

Распространение коронавируса на более чем сотню стран провоцирует панику среди местных жителей, которые встревожены длительностью эпидемии. Эксперт из Китая недавно определил сроки окончания вспышки смертельной болезни.
Эксперт определил сроки окончания вспышки коронавируса

Распространение COVID-19 по всему миру будет продолжаться вплоть до июня текущего года. Подобный прогноз предоставил руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией Госкомитета по делам здравоохранения Китая Чжун Наньшань во время пресс-конференции эпидемиологов. При этом, упор в устранении патогена в будущем может переместиться с предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев.

Стоит отметить, что китайские власти сообщили ВОЗ о начале эпидемии коронавируса еще 31 декабря 2019 года. Эпицентр заболевания разместился в городе Ухань в центральной части страны. По словам врачей, возбудителем стал новый тип коронавируса, который передался от неизвестного животного человеку. Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку чрезвычайной ситуацией, требующей внимания профессиональных вирусологов. На данный момент, число инфицированных людей выросло до 110 тысяч человек, а летальных случаев до 3,8 тысяч.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Выбор редакции
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
София Ротару может уйти со сцены из-за проблем со…
Эксперт определил сроки окончания вспышки…
Диетологи рассказали о правильном питании для женщин после…
Агата Муцениеце о Рите Дакоте: "Можем не разговаривать годами, но ты все…
В Apple Watch добавят новую функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья…
Певица Рита Дакота отмечает…
Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда…
«Я ужаснулась»: Надежда Бабкина рассказала о своей пластической…
Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных…
"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с…
«Муж увез»: Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили 8 марта в…
Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за…
Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких…
Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от…
CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на…
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом…
Ученые планируют определять заболевания головного мозга по…
Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК…
Bentley представила кабриолет для любителей конного…
"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили"…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги…
Эксперты развенчали 5 мифов о…
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows…
Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит…
Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в…
Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия…
«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой…
Очередная свадьба на «Дом-2»: Влад Кадони планирует жениться на Ксении…
Просмотреть все новости