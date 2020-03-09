В Apple Watch добавят новую функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья пользователей
Разработчики Apple Watch решили добавить функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья пользователей. При этом датчик будет регулярно отслеживать уровень насыщения кислорода в крови, что подойдёт для всех людей.
Apple Watch сразу после выпуска стал очень востребованным. Позднее было обнаружено, что монитор сердечного ритма на наручных часах помогает спасать жизни. В аксессуар добавили ЭКГ, которая устанавливает неправильные сердечные ритмы, являющиеся симптомом фибрилляции предсердий. Это может спровоцировать тромбы, инсульт, сердечную недостаточность. Также в наличии имеется другая опция Apple Watch, которая помогает определять состояние здоровья человека - это детектор падения.
Если пользователь находится в сознании, он может выключить связаться со службой экстренной помощи. Однако при бессознательном состоянии на пульт данной службы поступает сигнал, оповещающий о контактах пострадавшего человека и его место нахождение. При этом Apple старается сделать наручные часы ещё более необходимым для здоровья устройством. Вскоре в Apple Watch могут добавить функцию по определению уровня кислорода в крови. Пониженный показатель может спровоцировать остановку сердца или дыхания. На данный момент неизвестно, необходимо ли для новой опции использование дополнительных компонентов.
Apple Watch сразу после выпуска стал очень востребованным. Позднее было обнаружено, что монитор сердечного ритма на наручных часах помогает спасать жизни. В аксессуар добавили ЭКГ, которая устанавливает неправильные сердечные ритмы, являющиеся симптомом фибрилляции предсердий. Это может спровоцировать тромбы, инсульт, сердечную недостаточность. Также в наличии имеется другая опция Apple Watch, которая помогает определять состояние здоровья человека - это детектор падения.
Если пользователь находится в сознании, он может выключить связаться со службой экстренной помощи. Однако при бессознательном состоянии на пульт данной службы поступает сигнал, оповещающий о контактах пострадавшего человека и его место нахождение. При этом Apple старается сделать наручные часы ещё более необходимым для здоровья устройством. Вскоре в Apple Watch могут добавить функцию по определению уровня кислорода в крови. Пониженный показатель может спровоцировать остановку сердца или дыхания. На данный момент неизвестно, необходимо ли для новой опции использование дополнительных компонентов.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:44