Певица Рита Дакота отмечает 30-летие

Международный женский день Рита Дакота отметила в Москве вместе с дочерью Мией и бойфрендом Федором. Молодой человек сделал возлюбленной сюрприз, прилетев к ней на празднование 8 марта из США, где был в продолжительной командировке. Видео того, как прошла их первая встреча после длительной разлуки певица опубликовала на своей странице в Instagram, назвав «эпохальным днем».Сегодня же, вместе с дочкой и любимым человеком Рита Дакота отметит еще один важный праздник. 9 марта артистке исполняется 30 лет. Певица пока не публиковала в своем микроблоге новых постов, посвященных юбилею, поэтому поклонники звезды пишут ей поздравления в комментариях к вчерашнему видео. Фолловеры желают исполнительнице «счастья и огромной любви», а также надеяться, что в этот раз их кумир встретила «правильного человека» и сможет построить прочные и доверительные отношения.