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Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких собачек"

Максим Галкин решил с утра развеселить своих фанатов в социальной сети Instagram. Знаменитый артист показал подписчикам "благотворное влияние маленьких собачек" на человека.
Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких собачек"

Максим Галкин опубликовал ролик, на котором запечатлен мужчина со своей собакой небольшого размера. Хозяин домашнего животного говорит на английском языке, юморист решил сделать свой перевод. За кадром Максим Галкин рассказывает от лица мужчины, что многие интересуются, как он расслабляется после тяжёлого трудового дня. Как большинство американцев, он проводит время лаская своего домашнего любимца. В этот момент на кадрах мужчина подносит руку к собаке, а она начиняет рычать и кусать своего хозяина. В комментарии Максим Галкин просто написал: "Благотворное влияние маленьких собачек".

Подписчики поблагодарили знаменитость за поднятое настроение. Некоторые написали, что смеялись до слез. Также фанаты отметили, что собака на видео достойна премии "Оскар". За несколько минут опубликованный Максимом Галкиным ролик просмотрели более 225 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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