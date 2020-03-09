Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за баррель





По данным ведомства, объем ликвидных денежных средств, накопленных в ФНБ по состоянию на 1 марта 2020 года, а также средств на счетах по учету дополнительных доходов от торговли природными ресурсами, составил свыше 10 триллионов рублей или более 9% от ВВП страны. Этих накоплений будет достаточно для того, чтобы покрыть весь объем выпадающих поступлений от падения нефтяных котировок до указанного уровня на протяжении 6-10 лет.Стоит отметить, что с открытием торгов на мировых биржах утром 9 марта стоимость нефти рухнула на треть. Так, нефть марки Brent торговалась ниже 32 долларов за баррель, а стоимость марки WTI опустилась ниже отметки в 30 долларов. Снижение котировок стартовало еще 6 марта после первых сообщений о том, что новые переговоры стран ОПЕК+ оказались провальными и договориться о продлении действия соглашения о сокращении объемов добычи не получилось. Усугубляет ситуацию и вспышка коронавируса в Китае, которая привела к резкому падению спроса на «черное золото».