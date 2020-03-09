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Курс валют на 07.03.2020

Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за баррель

Средств, аккумулированных в ФНБ, будет достаточно для того, чтобы покрыть дефицит, вызванный падением цен не нефть до 30 или даже 25 долларов за баррель. Такие данные содержатся в материалах, опубликованных российским Минфином.
Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за баррель

По данным ведомства, объем ликвидных денежных средств, накопленных в ФНБ по состоянию на 1 марта 2020 года, а также средств на счетах по учету дополнительных доходов от торговли природными ресурсами, составил свыше 10 триллионов рублей или более 9% от ВВП страны. Этих накоплений будет достаточно для того, чтобы покрыть весь объем выпадающих поступлений от падения нефтяных котировок до указанного уровня на протяжении 6-10 лет.

Стоит отметить, что с открытием торгов на мировых биржах утром 9 марта стоимость нефти рухнула на треть. Так, нефть марки Brent торговалась ниже 32 долларов за баррель, а стоимость марки WTI опустилась ниже отметки в 30 долларов. Снижение котировок стартовало еще 6 марта после первых сообщений о том, что новые переговоры стран ОПЕК+ оказались провальными и договориться о продлении действия соглашения о сокращении объемов добычи не получилось. Усугубляет ситуацию и вспышка коронавируса в Китае, которая привела к резкому падению спроса на «черное золото».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:02

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