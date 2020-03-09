Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда Трампа





Завтрак Владимира Путина традиционно состоит из перепелиных яиц, гречневой каши с алтайским медом и проса. Также в первом приеме пищи могут присутствовать свежие фрукты в качестве десерта. По мнению диетологов, ужин президента России отличается своей легкостью, так как зачастую он предпочитает молочные или кисломолочные продукты без подсластителей и добавок. Кроме того, политический деятель регулярно занимается спортом и не пренебрегает ежедневными тренировками.В тоже время выяснилось, что физическое состояние Дональда Трампа неудовлетворительное. Его индекс массы тела, а также повышенный уровень холестерина в крови свидетельствуют о начальной форме ожирения. Европейские диетологи объяснили такие показатели неправильным питанием и отсутствием физических нагрузок. В ходе исследования, специалисты отметили, что лидер США является сторонником фаст-фуда, сладостей и газированных сладких напитков.По словам сотрудников института, премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Ангела Меркель тоже следят за своим здоровьем, придерживаясь правильного питания и увлекаясь активными видами спорта.