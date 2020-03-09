АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали 15 продуктов для выживания в непредвиденных…
EUR 75.84 USD 67.52
Курс валют на 07.03.2020

Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда Трампа

Европейские диетологи из Института метаболических нарушений сравнили питание Владимира Путина и Дональда Трампа. В результате детального исследования, эксперты сообщили, что 67-летний президент России находится в «завидной форме» в отличие от 73-летнего лидера США.
Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда Трампа

Завтрак Владимира Путина традиционно состоит из перепелиных яиц, гречневой каши с алтайским медом и проса. Также в первом приеме пищи могут присутствовать свежие фрукты в качестве десерта. По мнению диетологов, ужин президента России отличается своей легкостью, так как зачастую он предпочитает молочные или кисломолочные продукты без подсластителей и добавок. Кроме того, политический деятель регулярно занимается спортом и не пренебрегает ежедневными тренировками.

В тоже время выяснилось, что физическое состояние Дональда Трампа неудовлетворительное. Его индекс массы тела, а также повышенный уровень холестерина в крови свидетельствуют о начальной форме ожирения. Европейские диетологи объяснили такие показатели неправильным питанием и отсутствием физических нагрузок. В ходе исследования, специалисты отметили, что лидер США является сторонником фаст-фуда, сладостей и газированных сладких напитков.

По словам сотрудников института, премьер-министр Испании Педро Санчес и канцлер Германии Ангела Меркель тоже следят за своим здоровьем, придерживаясь правильного питания и увлекаясь активными видами спорта.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
София Ротару может уйти со сцены из-за проблем со…
Эксперт определил сроки окончания вспышки…
Диетологи рассказали о правильном питании для женщин после…
Агата Муцениеце о Рите Дакоте: "Можем не разговаривать годами, но ты все…
В Apple Watch добавят новую функцию, позволяющую следить за состоянием здоровья…
Певица Рита Дакота отмечает…
Европейские диетологи сравнили питание Владимира Путина и Дональда…
«Я ужаснулась»: Надежда Бабкина рассказала о своей пластической…
Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных…
"Спасибо за чудесные песни": Филипп Киркоров поздравил поэта Михаила Гуцериева с…
«Муж увез»: Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили 8 марта в…
Минфин: Россия готова к падению цен на нефть до 25 долларов за…
Максим Галкин развеселил фанатов "благотворным влиянием маленьких…
Анна Снаткина высказалась по поводу слухов о беременности от…
CoinMarketCap: Стоимость биткоина упала на…
Дочь Игоря Николаева познакомилась с Николаем Басковым, Валерией и Иосифом…
Ученые планируют определять заболевания головного мозга по…
Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК…
Bentley представила кабриолет для любителей конного…
"Предложил вылететь на гастроли за 5 млн": Наталья Штурм рассказала, как 8 марта ее "поздравили"…
Звезда "Дом-2" Николай Должанский хочет вернуть любовь Ольги…
Эксперты развенчали 5 мифов о…
Пользователи Windows 7 не спешат отказываться от ОС в пользу Windows…
Названы 3 предмета домашнего обихода, от которых стоит…
Эксперты назвали 5 секретов превращения смартфона на Android в…
Нейробиологи: Радостные моменты скоротечны из-за восприятия…
«Выглядит как мумия»: Бывший стилист Аллы Пугачевой назвал образ Натальи Ветлицкой…
Очередная свадьба на «Дом-2»: Влад Кадони планирует жениться на Ксении…
Просмотреть все новости