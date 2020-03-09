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Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных драках

Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном закончилась обвинениями со стороны дагестанского спортсмена в том, что "американец ничего не смыслит в уличных драках". Эти высказывания впоследствии высмеял Конор Макгрегор в соцсетях.

В профиле Конора Макгрегора на веб-платформе Twitter появилась публикация, в которой боец MMA высмеял Хабиба Нурмагомедова накануне боя с Тони Фергюсоном. К посту было прикреплено видео, которое запечатлело нападение на автобус с бойцами в 2018 году, в котором также присутствовал дагестанский спортсмен. Известно, что ирландец устроил драку и впоследствии отмечал испуганное лицо Нурмагомедова, которого называл трусом и "уличным бойцом".

Стоит отметить, что россиянин ответил довольно быстро на нападки со стороны Макгрегора, разместив в соцсетях фотографию во время своего боя против ирландца. Снимок запечатлел момент, когда 31-летний член UFC просил о пощаде из-за болевого приема. Нурмагомедов сопроводил пост ехидной подписью: "Помогите!". После поражения осенью 2018 года ирландский боец смешанных единоборств периодически требует реванша несмотря на отказы Нурмагомедова.

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Спорт
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:23

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