Конор Макгрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за высказывания об уличных драках

В профиле Конора Макгрегора на веб-платформе Twitter появилась публикация, в которой боец MMA высмеял Хабиба Нурмагомедова накануне боя с Тони Фергюсоном. К посту было прикреплено видео, которое запечатлело нападение на автобус с бойцами в 2018 году, в котором также присутствовал дагестанский спортсмен. Известно, что ирландец устроил драку и впоследствии отмечал испуганное лицо Нурмагомедова, которого называл трусом и "уличным бойцом".Стоит отметить, что россиянин ответил довольно быстро на нападки со стороны Макгрегора, разместив в соцсетях фотографию во время своего боя против ирландца. Снимок запечатлел момент, когда 31-летний член UFC просил о пощаде из-за болевого приема. Нурмагомедов сопроводил пост ехидной подписью: "Помогите!". После поражения осенью 2018 года ирландский боец смешанных единоборств периодически требует реванша несмотря на отказы Нурмагомедова.