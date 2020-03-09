Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА





«Пока американские инженеры заняты постройкой самолета Raider B-21, их российские коллеги трудятся над новым стратегическим бомбардировщиком-невидимкой. По некоторым данным, российский ПАК ДА сможет незаметно проскальзывать через системы ПВО других стран и будет нести на борту гиперзвуковые ракеты с ядерным боезарядом», - утверждают авторы материала. Отмечается также, что Россия в последние годы активно взялась за модернизацию своей армии. Кремль регулярно шокирует западные страны новыми ракетами и, судя по всему, уже опережает конкурентов в разработке передовых образцов гиперзвуковых вооружений.Однако, утверждается в публикации, картина выглядит не так однозначно, если присмотреться к средствам доставки новых ракет. Для ультрасовременного ракетного оружия у России есть относительно старые самолеты, в то время как образцы подобной техники в США выглядят заметно более современными и актуальными. Именно это, уверены немецкие журналисты, и лежит в основе разворачивания в России проекта по строительству новейшего бомбардировшика.