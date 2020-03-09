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Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА

Немецкие журналисты заинтересовались передовой разработкой российских инженеров. Речь идет о новом стратегическом бомбардировщике с кодовым названием ПАК ДА. Как пишет издание Stern данный образец военной техники выглядит весьма впечатляюще.
Немецкие СМИ оценили проект нового российского бомбардировщика ПАК ДА

«Пока американские инженеры заняты постройкой самолета Raider B-21, их российские коллеги трудятся над новым стратегическим бомбардировщиком-невидимкой. По некоторым данным, российский ПАК ДА сможет незаметно проскальзывать через системы ПВО других стран и будет нести на борту гиперзвуковые ракеты с ядерным боезарядом», - утверждают авторы материала. Отмечается также, что Россия в последние годы активно взялась за модернизацию своей армии. Кремль регулярно шокирует западные страны новыми ракетами и, судя по всему, уже опережает конкурентов в разработке передовых образцов гиперзвуковых вооружений.

Однако, утверждается в публикации, картина выглядит не так однозначно, если присмотреться к средствам доставки новых ракет. Для ультрасовременного ракетного оружия у России есть относительно старые самолеты, в то время как образцы подобной техники в США выглядят заметно более современными и актуальными. Именно это, уверены немецкие журналисты, и лежит в основе разворачивания в России проекта по строительству новейшего бомбардировшика.

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Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:30

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