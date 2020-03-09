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Специалисты дали рекомендации по заливке бака в бензин на заправочной станции

Специалисты рассказали, как избежать непланируемой заливки и что делать, если топлива в баке больше, чем можно было рассчитывать по деньгам. Главное правило действия на заправочной станции - быть внимательным.

На некоторых АЗС можно расплатиться заранее до залива бензина в бак, а на других - после. Для выяснения этого обстоятельства достаточно несколько секунд во избежание определённых проблем с «заправщиками». Если же не удалось узнать об оплате, то лучше не вставлять пистолет в бак. Стоит отметить, на АЗС с функцией постоплаты имеются в наличии большие штендеры и стикеры, оповещающие об этом. Таким образом человек сам решает, сколько бензина заливать в бак и на какую сумму рассчитывать. Если же произошла ситуация, при которой горючего залилось слишком много, то не стоит отчаиваться. На заправке с постоплатой можно составить договор, обязующий погасить долг в течение нескольких дней на любой другой АЗС этой же сети. При отказе от данного условия может грозить судебный иск.

Также можно договориться с руководством станции и составить долговую расписку. Однако необходимо помнить, что «заправщики» не имею права требовать паспорт или любой другой документ, подтверждающий личность. Необходимо руководствоваться Статьёй 19.17 Кодекса об Административных Правонарушениях. Во избежание определённых конфузов лучше всего выбирать проверенные АЗС, которые имеют большой штат сотрудников. Также можно пользоваться автоматическими заправочными станциями. Действия, которые необходимо запомнить, заключаются в том, чтобы остановить машину у определённой колонки со стороны бака, заглушить мотор, открыть крышку, вставить пистолет, подойти к терминалу, указать номер колонки, количество и вид топлива, оплатить, нажать на курок и заправить.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:27

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